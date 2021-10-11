Автомобили бывают мужские и женские: так считают 70% россиян

С помощью опроса выяснили, верят ли россияне в гендерные стереотипы, в том числе и на дороге.

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70% россиян считают, что автомобили можно поделить на мужские и женские. По мнению опрошенных, разница «мужских» и «женских» авто заключается в габаритах машины, его мощности, дизайне и цвете. Почти 60% опрошенных обоих полов уверены, что женщины водят аккуратнее, показал опрос, проведенный каршерингом «Ситидрайв» совместно с ResearchMe.

Согласно исследованию, мужчины и женщины в равной степени убеждены, что по автомобилю можно судить о том, кто за рулем (в этом уверены 61% мужчин и 59% женщин соответственно). 15% респондентов обоих полов считают, что женский и мужской стили вождения не отличаются.

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Половина опрошенных россиян при покупке автомобиля обращают внимание на его надежность. Для 17% мужчин-респондентов и для 19% женщин-респонденток важны комплектация автомобиля и комфорт, для 36% основным параметром является стоимость, 18% — габариты, чуть более 10% — будут принимать решение на основе отзывов других автомобилистов. Интересно, что критерии выбора авто схожи у обоих полов, разница в ответах между мужчинами и женщинами составляет не более 5%.

50% опрошенных обоих полов уверены, что женщины более аккуратные автомобилисты, так как они на дороге намного внимательнее. При этом 25% респондентов-мужчин уверены, что водители мужчины водят гораздо маневреннее, чем женщины.

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