На базе Kia Seltos сделали новую модель

Семиместный автомобиль будет продаваться под именем, которое позаимствовали у минивэна — Carens.

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В модельном ряду Kia уже в следующем году появится новый семейный автомобиль — Carens на базе кроссовера Kia Seltos. Отличаться машина будет салоном, рассчитанным на семерых пассажиров, включая водителя.

Напомним, что минивэн Carens был снят с производства 8 лет назад — в 2013 году. Теперь имя возродится, но под ним будет продаваться кроссовер. Новинка получит не только длинную базу, чтобы салон был как можно просторнее, но и уникальный дизайн, чтобы отличасть от исходника — пятиместного кроссовера Seltos.

Как пишет Autocar India, новый Kia Carens будет самым просторным автомобилем в классе (например, больше, чем Hyundai Alcazar). Но дело в том, что в России у новой модели Kia просто нет конкурентов.

Оснащаться новинка будет бензиновыми и дизельными двигателями объемом 1,5 литра, которые будут сочетаться как с механической коробкой, так и с автоматом, роботом или вариатором.

Каким будет новый Kia Carens, мы узнаем уже совсем скоро. Премьера автомобиля состоится 16 декабря 2021 года. В продажу модель поступит в 2022 году.

Фото: Kia