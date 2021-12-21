В России отзывают почти 10 тысяч Toyota: подушки могут не раскрыться

Под сервисную кампанию попало 9916 автомобилей Toyota Venza, проданных с 2013 по 2016 годы.

Материалы по теме Списки уклонистов от ремонта автомобилей выложат в Сеть

Росстандарт информирует о проведении согласованного с производителем добровольного отзыва автомобилей Toyota. Под сервисную кампанию попали 9916 автомобилей Toyota Venza, реализованных с 31 мая 2013 года по 03 марта 2016 года с VIN-кодами согласно приложению.

Попадающие под действие отзывной кампании автомобили оснащены датчиком системы подушек безопасности, который установлен в передней двери со стороны водителя.

Датчик подключен к электронному блоку управления системы пассивной безопасности SRS витой парой в жгуте проводов, проложенных от двери к кузову автомобиля через втулку.

«По причине разницы длины жгута проводов и втулки возможен сильный изгиб проводки внутри втулки, что, в свою очередь, может привести к перетиранию проводов датчика системы пассивной безопасности. В зависимости от частоты использования двери водителя витая пара проводов датчика SRS может перехлестнуться и сконцентрировать нагрузку на одном проводе, что может привести к растрескиванию провода и, как следствие, к неработоспособному состоянию датчика, возникновению кода неисправности и включению контрольной лампы SRS», — говорится в сообщении ведомства.

При определенных видах столкновения боковые подушки со стороны водителя могут не раскрыться, таким образом увеличивается риск получения травм.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Дилеры уведомят владельцев автомобилей о проведении сервисной кампании, но водители могут и сами узнать, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сверив VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта (файл во вкладке «документы»), либо воспользоваться интерактивным поиском. Владельцу «отзывного» авто нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На официальном сервисе проверят жгут проводов передней двери со стороны водителя и при необходимости заменят. Все работы проводят бесплатно для владельцев.

На сайте Росстандарта можно найти постоянно обновляемый список АЗС с низкокачественным топливом.



«За рулем» теперь можно читать в Instagram

Фото: Unsplash