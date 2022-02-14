Тесла меняет цвет кузова по нажатию на кнопку (видео) — журнал За рулем

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Тесла меняет цвет кузова по нажатию на кнопку (видео)

Неужели американская марка совершила революцию и обошла ближайших электрических конкурентов?

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В последние несколько дней статус вирусного обрел в соцсетях видеоролик, на котором электромобиль Tesla меняет цвет по нажатию соответствующей кнопки на штатном мультимедийном экране.

То есть буквально: водитель нажимает «красный», выходит из машины — и показывает нам, что автомобиль из синего стал красным. Или из желтого белым. Разместивший видео тиктокер @klwtts, дает понять, что через показанный интерфейс можно реально поменять цвет кузова машины на любой другой.

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Нечто похожее в январе 2022 года продемонстрировала BMW на своем электрическом кроссовере iX Flow. В покрытии кузова «баварца» применены микрокапсулы, заполненные электронными чернилами E-Ink, подобные тем, что используются в электронных книгах. Темный тон будет сохранять тепло в прохладную погоду, а светлый — отражать солнечный свет и беречь салон от нагрева. Впрочем, в BMW цветовая гамма ограничена черным, оттенками серого и белым, а о серийном применении речи пока не идет.

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Неужели Tesla совершила революцию и обошла ближайших электрических конкурентов? Это как сказать. В кадрах видео из салона автомобиля мы видим реально существующий интерфейс: так выглядит одна из страниц меню медиасистемы Tesla после свежего обновления, именуемого Tesla Software Update 2022.4.5. Однако отвечает этот функционал за смену цвета иконки автомобиля в самом мультимедийном центре, а также в официальном приложении для смартфона. Все остальное, очевидно, следует счесть не более чем весьма талантливо выполненным рендером.

  • Вообще способ обновления систем автомобиля «по воздуху» — тема многогранная. Вот Volkswagen, например, показал, как точно не будет обновлять свои автомобили.
  • «За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Видео Youtube / Worlds of Motors

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