Вот какие запчасти снимут с вашей машины в первую очередь — журнал За рулем

Вот какие запчасти снимут с вашей машины в первую очередь

Случаи воровства автомобильных запчастей участились из-за сложностей с поставками.

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О том, какие запчасти наиболее привлекательны для воров, в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, чаще всего автомобили лишаются зеркал, брызговиков и других внешних пластиковых элементов. Это самая простая добыча.

Более сложный, но прибыльный для воров способ — снять катализаторы. Для этого машину поднимают на домкратах и снимают часть выхлопной системы. Такие случаи, по словам эксперта, тоже носят массовый характер.

Самый рискованный для злоумышленников вариант — разбить стекло и снять руль. Но из-за востребованности запчасти на вторичном рынке воры применяют и эту схему.

Реализуют ворованные детали чаще всего на онлайн-площадках. Здесь есть возможность оформить доставку, а значит быстро получить деньги и не «засветиться».

Защититься от злоумышленников, по мнению эксперта, поможет только безопасное место парковки. Он советует парковать машину на закрытых паркингах или в зоне видимости камер наблюдения. Оставлять авто во дворе — значит, повышать шансы стать жертвой воров.

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Фото: Depositphotos

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