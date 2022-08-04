Под прицелом оказались машины двух самых популярных в России марок

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О распространении противозаконной молодежной забавы рассказал американский портал Carscoops. По информации источника, такой «челлендж» запустили пользователи сети TikTok. В США уже заметили его реализацию в реальной жизни.

По Сети распространяются видеоинструкции по угону автомобилей. Причем конкретных марок — Kia и Hyundai. А на преступления ради видео для соцсети чаще всего идут подростки в возрасте 14–17 лет. Причем сам автомобиль угонщикам оказывается не нужен. Они берут его только чтобы покататься.

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В некоторых штатах распространение тренда подтверждают и цифры полицейской статистики. Например, в одном из городов Флориды только за последние две недели, половина угнанных машин — именно этих марок. А полиция Миннесоты фиксирует рост угонов автомобилей марки Kia более чем на 1300% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается также, что жертвами угонов становятся в первую очередь автомобили без механических систем блокировки.

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Фото: unsplash