Российская марка автохимии получила премию «Бренд года 2022» — журнал За рулем

Российская марка автохимии получила премию «Бренд года 2022»

В сегменте средств для обслуживания автомобилей.

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Ruseff — это новый отечественный бренд автохимии и автокосметики, представленный на нашем рынке компанией «Аллея Групп». В линейке продукции марки — стеклоомывающие жидкости, антифризы, топливные присадки, промывки, смазки, клеи, герметики, автошампуни, полироли, очистители кузова и т.д.

Именно эта российская компания, производящая средства для обслуживания авто- и мототехники, удостоена награды «Бренд года 2022» в рамках Национальной премии «Автокомпонент года».

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Российская марка автохимии получила премию «Бренд года 2022»

Вручили премию на выставке MIMS (Московской международной выставке запасных частей и автокомпонентов), где на своем стенде Ruseff представила посетителям как новинки, так и уже зарекомендовавшие себя средства.

Жюри определяло победителя исходя из достижений по результатам года. Оценивали качество продукции, доступность цен и как следствие — рост доверия потребителей и рост продаж.

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В состав жюри входят технические эксперты ФГУП «НАМИ», журналисты, специалисты по закупкам и продажам автомобильных комплектующих.

Автохимия Ruseff широко представлена в продаже в магазинах запчастей и крупных маркетплейсах. Поскольку разработана она и производится в России, это позволяет удерживать доступные цены, что является одним из ее конкурентных преимуществ. Все вместе и позволило получить признание потребителей и жюри премии «Автокомпонент года».

Фото: Ruseff

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