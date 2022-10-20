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Связанные с военным положением меры, которые могут предпринять власти, описаны в соответствующем законе. Вероятные действия властей при полном военном положении:
- запрет на выезд из региона
- запрет на въезд в регион
- ограничение свободы перемещения — в частности, введение комендантского часа
- выселение с предоставлением жилья
- изъятие автомобилей у граждан
- досмотр граждан, домов, автомобилей
- привлечение граждан к обязательным работам
- задержание на срок до 30 суток
Кроме того 19 октября появился отдельный указ, уточняющий ситуацию по еще восьми регионам: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. В ЦФО и ЮФО вводится уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ — уровень базовой готовности.
Фото: ТАСС