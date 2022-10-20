19 октября указом Владимира Путина полное военное положение было введено в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Связанные с военным положением меры, которые могут предпринять власти, описаны в соответствующем законе. Вероятные действия властей при полном военном положении:

запрет на выезд из региона

запрет на въезд в регион

ограничение свободы перемещения — в частности, введение комендантского часа

выселение с предоставлением жилья

изъятие автомобилей у граждан

досмотр граждан, домов, автомобилей

привлечение граждан к обязательным работам

задержание на срок до 30 суток

Кроме того 19 октября появился отдельный указ, уточняющий ситуацию по еще восьми регионам: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. В ЦФО и ЮФО вводится уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ — уровень базовой готовности.

Фото: ТАСС