Военное положение — что это значит для автомобилистов — журнал За рулем

Военное положение — что это значит для автомобилистов

19 октября указом Владимира Путина полное военное положение было введено в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Связанные с военным положением меры, которые могут предпринять власти, описаны в соответствующем законе. Вероятные действия властей при полном военном положении:

  • запрет на выезд из региона
  • запрет на въезд в регион
  • ограничение свободы перемещения — в частности, введение комендантского часа
  • выселение с предоставлением жилья
  • изъятие автомобилей у граждан
  • досмотр граждан, домов, автомобилей
  • привлечение граждан к обязательным работам
  • задержание на срок до 30 суток

Кроме того 19 октября появился отдельный указ, уточняющий ситуацию по еще восьми регионам: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. В ЦФО и ЮФО вводится уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ — уровень базовой готовности.

Фото: ТАСС

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