Автономную фуру научили реагировать на прокол колеса (видео)

Появились кадры испытаний грузовиков Kodiak.

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Прокол шины — один из самых распространенных и в то же время самых опасных инцидентов, которые могут произойти в дороге, особенно с грузовыми машинами. Как на это ответят производители беспилотных тягачей?

Компания Kodiak Robotics, похоже, нашла решение этой проблеме. На испытаниях ее грузовик продемонстрировал типовой ответ на пробитое колесо.

Автомобиль наезжает на специальное устройство, которое прокалывает ему шину, после чего автопилот безопасно и уверенно останавливает фуру, оставаясь при этом в полосе движения.

Система обнаружила разрыв шины, применила торможение, включила аварийку, остановилась с минимальным отклонением от центра полосы.

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Источник: El Pais

Фото: YouTube