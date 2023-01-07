Автономную фуру научили реагировать на прокол колеса (видео) — журнал За рулем

Автономную фуру научили реагировать на прокол колеса (видео)

Появились кадры испытаний грузовиков Kodiak.

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Прокол шины — один из самых распространенных и в то же время самых опасных инцидентов, которые могут произойти в дороге, особенно с грузовыми машинами. Как на это ответят производители беспилотных тягачей?

Компания Kodiak Robotics, похоже, нашла решение этой проблеме. На испытаниях ее грузовик продемонстрировал типовой ответ на пробитое колесо.

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Автомобиль наезжает на специальное устройство, которое прокалывает ему шину, после чего автопилот безопасно и уверенно останавливает фуру, оставаясь при этом в полосе движения.

Система обнаружила разрыв шины, применила торможение, включила аварийку, остановилась с минимальным отклонением от центра полосы.


Источник: El Pais

Фото: YouTube

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