Какую новую модель скрывает АВТОВАЗ? Есть ответ! — журнал За рулем

Какую новую модель скрывает АВТОВАЗ? Есть ответ!

В начале января в соцсетях появилось очередное шпионское фото со скрытым под пологом автомобилем...

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Вероятно, снимок сделан в Тольятти, на одном из производств АВТОВАЗа.

Спустя пару дней загадочный автомобиль рассекретили в комментариях: почти наверняка перед нами предсерийный экземпляр Lada e-Largus, электрической версии популярной модели. А точнее — доработанный с учетом электрической «начинки» кузов, водруженный на транспортировочную тележку.

Напомним, что производственная «прописка» этой модификации — Ижевск, а в Тольятти показанный образец, видимо, проходит процедуры, связанные с запуском в серию.

Какую новую модель скрывает АВТОВАЗ? Есть ответ!

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Между тем, сам автомобиль секретом уже не является — в конце 2022 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов представил e-Largus главе Удмуртии Александру Бречалову. Заявленный запас хода российской «электрички» — 400 км. Планируется выпускать и универсалы, и коммерческие фургоны. Опытное производство на заводе «Lada Ижевск» должно начаться в конце 2023 года.

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Источник: ВКонтакте / Avtograd News

Фото: Avtograd news

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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