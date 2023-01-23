Поздравляем «Аргументы и факты» с 45-летием!

«За рулем» присоединяется к многочисленным поздравлениям издания, на страницах которого всегда можно найти интересные и актуальные материалы о стране и мире.

Советская, а затем и российская газета «Аргументы и факты» («АиФ») издается с 1978 года. Это крупнейшее еженедельное общественно-политическое издание России с тиражом более 1,5 млн экземпляров.

Газета популярна не только внутри страны, но и за рубежом, а в 1990 году даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой тираж в истории человечества — 33 441 100 экземпляров с числом читателей свыше 100 миллионов!

Сегодня «Аргументы и факты» — процветающий издательский дом, а его основной актив — газета — остается лидирующим по объему тиража в России общественно-политическим еженедельником. В портфеле Издательского дома «АиФ» есть еще ряд проектов, среди которых газеты «АиФ. Здоровье» и «АиФ. На даче».

На страницах основного издания «Аргументы и факты» всегда можно найти актуальные материалы о том, чем живет страна и мир. Особо отметим, что о политике, экономике, медицине, культуре, науке и т.д. газета рассказывает простым и понятным языком, за что «АиФ» и любят миллионы.

«За рулем» поздравляет коллег по цеху и желает продолжать радовать своих читателей интересными материалами, осваивать новые направления и оставаться крупнейшим еженедельником России!

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Фото: vk.com/aif_ru

