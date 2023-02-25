Запоминаем новые знаки: что изменится с 1 марта

Заглянуть в ПДД будет нелишне и водителям, и пешеходам.

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В России с 1 марта вступят в силу изменения в Правила дорожного движения.

Меняются правила проезда по круговым перекресткам; электросамокаты ограничат в скорости; на дорогах появятся новые знаки.

Так, для удобства водителей (чтобы не отвлекались и не сомневались) по-другому будут маркироваться зоны платной парковки. Автомобилистам достаточно будет обратить внимание на цвет: платная будет обведена синей линией, а бесплатная ― белой.

Еще на знаке платной парковки будет рисунок с монетами (раньше он располагался под знаком).

Корректировке также подвергли знаки 3.29 и 3.30, которые разрешают парковку по четным и нечетным дням.

Еще из новых знаков на дорогах: зарядка для автомобилей и запрет движения автобусов, кроме школьных или маршрутных.

Следует обратить внимание и на знак 3.10 «Движение пешеходов запрещено». С 1 марта он будет распространяться и на людей на электросамокатах, сегвеях и моноколесах. Также появится отдельный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

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Фото: АГН «Москва»