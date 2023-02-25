Запоминаем новые знаки: что изменится с 1 марта

В России с 1 марта вступят в силу изменения в Правила дорожного движения.
Меняются правила проезда по круговым перекресткам; электросамокаты ограничат в скорости; на дорогах появятся новые знаки.
Так, для удобства водителей (чтобы не отвлекались и не сомневались) по-другому будут маркироваться зоны платной парковки. Автомобилистам достаточно будет обратить внимание на цвет: платная будет обведена синей линией, а бесплатная ― белой.
Еще на знаке платной парковки будет рисунок с монетами (раньше он располагался под знаком).
Корректировке также подвергли знаки 3.29 и 3.30, которые разрешают парковку по четным и нечетным дням.
Еще из новых знаков на дорогах: зарядка для автомобилей и запрет движения автобусов, кроме школьных или маршрутных.
Следует обратить внимание и на знак 3.10 «Движение пешеходов запрещено». С 1 марта он будет распространяться и на людей на электросамокатах, сегвеях и моноколесах. Также появится отдельный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.