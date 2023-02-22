Новая Тесла, которая будет неожиданно дешевой! Берем? — журнал За рулем

Новая Тесла, которая будет неожиданно дешевой! Берем?

Похоже, компания Tesla начала дорожные испытания супердешевой новой машины под названием Model Q. Первые шпионские снимки сделаны в Китае.

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В Сети вирусится пачка свежих фото прототипа некой новой модели Tesla на дорожных испытаниях в Китае.

Судя по всему, перед нами анонсированная Маском в 2021 году Model Q. До этого по тематическим ресурсам ходили только фантазийные рендеры, но теперь можно делать первые выводы о внешности.

Что ж, похоже, Model Q будет напоминать Mazda CX-30, и в некоторых фрагментах (задняя часть кузова) даже слишком.

Возможно, на показанном тестовом муле это сделано специально, чтобы усложнить фотошпионам и журналистам работу. Но о том, что это именно Tesla, говорит и фирменный закрытый нос, и довольно характерные фары и, более того — шильдики на колесных дисках.

Известно, что в основу новой Model Q заложили платформу уже выпускающейся Model 3. Вероятно, машина будет исключительно переднеприводной.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Новая Тесла, которая будет неожиданно дешевой! Берем?

В сентябре 2021 года Илон Маск намекнул, что Model Q может оказаться первым серийным автомобилем, лишенным руля и педалей, анонсировал выпуск в 2023 году (фактически это был перенос с ранее обозначенного срока) и заявил, что цена модели будет начинаться от 25 тысяч долларов. Сейчас источник пишет о 200 000 юаней. Оба варианта — это около 2 млн рублей.

Источник: XCar

Фото: info.xcar.com.cn, Unsplash

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