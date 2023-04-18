ЛУКОЙЛ расширяет линейку автохимии

на правах рекламы

В ассортименте автокосметики и смазок-аэрозолей «ЛУКОЙЛ» появилось 12 новых видов продукции.

Среди новинок – очистители различных узлов и поверхностей (от ржавчины, льда, отложений и т. п.), термостойкая медная смазка, герметик системы охлаждения и защитные покрытия («антидождь», «антигравий» и «чернитель резины»). Кроме того, для удобства потребителей универсальная смазка «Жидкий ключ ЛК-40» теперь выпускается не в одном, а в трех вариантах упаковки (210, 335 и 520 мл).

Продукция, как рассказали «За рулем» в ЛУКОЙЛе, уже поступает в дилерскую сеть компании. Их продажа также начинается в официальном интернет-магазине смазочных материалов «ЛУКОЙЛ»: ru.lukoil-shop.com.

Перед запуском в производство образцы продукции были протестированы в лабораторных и полевых условиях. Тесты подтвердили отличные эксплуатационные характеристики, а также безопасность для разнообразных видов покрытий, патрубков и уплотнений.

Характерный пример высокого качества – «Медная смазка ЛУКОЙЛ» для металлических деталей, подвергающихся воздействию экстремально высоких температур, давления и агрессивной среды. Смазка рекомендуется для направляющих тормозных колодок, резьбы свечей зажигания, деталей системы выхлопа и др.). Ее смазочные свойства сохраняются в диапазоне температур от -30°С до +1100 °С, предотвращая образование задиров и коррозию металлических соединений. В «зимней номенклатуре» особо можно отметить «Размораживатель замков ЛУКОЙЛ» для обработки замков, петель и других подвижных соединений. Он эффективно работает при температурах до -50°С.

При этом средства по уходу за техникой теперь насчитывают около 30 вариантов продукции на все случаи жизни: от автошампуней, полиролей и очищающих средств до многофункциональных смазок-аэрозолей. Напомним, что первые виды автокосметики «ЛУКОЙЛ» вышли на рынок в 2021 году, о чем ранее также сообщал «За рулем».

Реклама/ООО "ЛЛК-Интернешнл"/ИНН 7702583250/erid 4CQwVszH9pSXqzvNk5A