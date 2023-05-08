Между Китаем и Хабаровским краем заработал паром

Первый «обмен фурами» уже произошел - Россия отправила мороженое, а получила игрушки...

Пункт пропуска Покровка в Хабаровском крае заработал в двух направлениях, об этом сообщают региональные СМИ. Речь идет о пароме, который начал курсировать между российским и китайскими берегами реки Уссури.

Уточняется, что России в Китай прибыла фура с мороженым, а из Поднебесной фурами были отправлены игрушки и товары повседневного пользования.

Китайская сторона заинтересована в развитии этой транспортной артерии: Управление по экономическому сотрудничеству и развитию торговли уезда Жаохэ находится в тесном контакте с импортерами и экспортерами, чтобы ускорять работу пункта пропуска и способствовать росту товарооборота с Россией в сезон навигации на Уссури, сообщает источник.

Хабаровский край, Бикинский район, село Покровка

Что касается пассажирского сообщения на пограничном переходе Жаохэ-Покровка, то оно пока не предполагается - во всяком случае, сообщений об этом нет.

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Источник: transsibinfo.com

Фото: архив «За рулем», Яндекс Карты