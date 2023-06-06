Почему россияне не спешат за автокредитами – 3 причины
По итогам 2023 года портфель автокредитования может вырасти до 1,4 трлн руб. (+14–16%), полагают в рейтинговом агентстве НКР. Это выше показателей 2021 года.
Однако роста ожидают преимущественно за счет увеличения среднего чека, в количественном выражении рынку еще далеко до уровня 2021 года — 935,3 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.
Впрочем, за последнее время ожидания аналитиков немного улучшились – покупатели реализуют отложенный спрос, так как уже привыкли к повышенному уровню неопределенности.
Некоторое позитивное влияние оказало и частичное возобновление госпрограммы льготного автокредитования — поддержки продаж новых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей.
Однако бюджет господдержки может исчерпаться уже в первом полугодии, а факторы, тормозящие восстановление автокредитования, сохраняются.
Среди «тормозящих» факторов эксперты называют:
- дороговизну и постоянный рост цен на автомобили
- дефицит предложения новых машин
- стремление собственников увеличить срок владения имеющейся техникой.
Рынок еще далек от насыщения, половину текущего спроса пока невозможно удовлетворить, отмечают эксперты. Даже за счет параллельного импорта – его доля на рынке несущественна – всего 10%.
В условиях дефицита предложения новых автомобилей возникла сильная конкуренция как между дилерами, так и между автокредитными банками. В такой ситуации автобренды диктуют свои условия и задирают цены.
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Источник: «Коммерсант»
Фото: depositphotos.com
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