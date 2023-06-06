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Почему россияне не спешат за автокредитами – 3 причины

В этом году портфель автокредитования может вырасти на 14–16%, но не за счет числа заемщиков, а за счет роста среднего чека.

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По итогам 2023 года портфель автокредитования может вырасти до 1,4 трлн руб. (+14–16%), полагают в рейтинговом агентстве НКР. Это выше показателей 2021 года.

Однако роста ожидают преимущественно за счет увеличения среднего чека, в количественном выражении рынку еще далеко до уровня 2021 года — 935,3 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

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Впрочем, за последнее время ожидания аналитиков немного улучшились – покупатели реализуют отложенный спрос, так как уже привыкли к повышенному уровню неопределенности.

Некоторое позитивное влияние оказало и частичное возобновление госпрограммы льготного автокредитования — поддержки продаж новых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей.

Однако бюджет господдержки может исчерпаться уже в первом полугодии, а факторы, тормозящие восстановление автокредитования, сохраняются.

Среди «тормозящих» факторов эксперты называют:

  • дороговизну и постоянный рост цен на автомобили
  • дефицит предложения новых машин
  • стремление собственников увеличить срок владения имеющейся техникой.

Рынок еще далек от насыщения, половину текущего спроса пока невозможно удовлетворить, отмечают эксперты. Даже за счет параллельного импорта – его доля на рынке несущественна – всего 10%.

В условиях дефицита предложения новых автомобилей возникла сильная конкуренция как между дилерами, так и между автокредитными банками. В такой ситуации автобренды диктуют свои условия и задирают цены.

Источник: «Коммерсант»

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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