Почему россияне не спешат за автокредитами – 3 причины

В этом году портфель автокредитования может вырасти на 14–16%, но не за счет числа заемщиков, а за счет роста среднего чека.

По итогам 2023 года портфель автокредитования может вырасти до 1,4 трлн руб. (+14–16%), полагают в рейтинговом агентстве НКР. Это выше показателей 2021 года.

Однако роста ожидают преимущественно за счет увеличения среднего чека, в количественном выражении рынку еще далеко до уровня 2021 года — 935,3 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

Впрочем, за последнее время ожидания аналитиков немного улучшились – покупатели реализуют отложенный спрос, так как уже привыкли к повышенному уровню неопределенности.

Некоторое позитивное влияние оказало и частичное возобновление госпрограммы льготного автокредитования — поддержки продаж новых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей.

Однако бюджет господдержки может исчерпаться уже в первом полугодии, а факторы, тормозящие восстановление автокредитования, сохраняются.

Среди «тормозящих» факторов эксперты называют:

дороговизну и постоянный рост цен на автомобили

дефицит предложения новых машин

стремление собственников увеличить срок владения имеющейся техникой.

Рынок еще далек от насыщения, половину текущего спроса пока невозможно удовлетворить, отмечают эксперты. Даже за счет параллельного импорта – его доля на рынке несущественна – всего 10%.

В условиях дефицита предложения новых автомобилей возникла сильная конкуренция как между дилерами, так и между автокредитными банками. В такой ситуации автобренды диктуют свои условия и задирают цены.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: depositphotos.com