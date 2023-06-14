Чем опасна покупка ОСАГО «по акции»

Благодаря современным технологиям дистанционно можно не только заказать продукты, но даже оформить полис ОСАГО. Но это далеко не всегда Безопасно, предупреждают эксперты.

Существует целый ряд мошеннических схем по продаже липовых полисов. Преступники представляются страховщиками и предлагают «выгодные» условия покупки, а иногда создают поддельные сайты крупных страховых компаний.

Вот реальные случаи.

Автовладельцу из Санкт-Петербурга позвонил якобы представитель его страховой компании, напомнил об истекающем сроке действия полиса и предложил сразу же оформить новый. Причем по специальной низкой цене. Мошенники грамотно отвечали на вопросы, не вызывая подозрений. Для оплаты использовалась ссылка на поддельный сайт страховой. В итоге, когда мужчина решил проверить номер полиса на сайте РСА, оказалось, что полис с таким номером уже существует и зарегистрирован на другого человека.

В Москве женщине предложили приобрести полис с доставкой на дом и оплатой при получении. Встреча с курьером перенеслась на другой день, а его номер женщина не сохранила. После звонка в названную мошенниками страховую оказалось, что полис не оформлялся.

Возмещение убытков, связанных с мошенничеством, страховые компании возлагают на клиентов: каждый автовладелец переплачивает в среднем тысячу рублей за полис ОСАГО.

«Нужно помнить, что стоимость полиса рассчитывается индивидуально для каждого водителя, поэтому особо заманчивая скидка – признак того, что вы разговариваете с мошенником», – рассказал руководитель Департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

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Источник: «Страхование: Общественная экспертиза»

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