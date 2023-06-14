Чем опасна покупка ОСАГО «по акции»
Существует целый ряд мошеннических схем по продаже липовых полисов. Преступники представляются страховщиками и предлагают «выгодные» условия покупки, а иногда создают поддельные сайты крупных страховых компаний.
Вот реальные случаи.
Автовладельцу из Санкт-Петербурга позвонил якобы представитель его страховой компании, напомнил об истекающем сроке действия полиса и предложил сразу же оформить новый. Причем по специальной низкой цене. Мошенники грамотно отвечали на вопросы, не вызывая подозрений. Для оплаты использовалась ссылка на поддельный сайт страховой. В итоге, когда мужчина решил проверить номер полиса на сайте РСА, оказалось, что полис с таким номером уже существует и зарегистрирован на другого человека.
В Москве женщине предложили приобрести полис с доставкой на дом и оплатой при получении. Встреча с курьером перенеслась на другой день, а его номер женщина не сохранила. После звонка в названную мошенниками страховую оказалось, что полис не оформлялся.
Возмещение убытков, связанных с мошенничеством, страховые компании возлагают на клиентов: каждый автовладелец переплачивает в среднем тысячу рублей за полис ОСАГО.
«Нужно помнить, что стоимость полиса рассчитывается индивидуально для каждого водителя, поэтому особо заманчивая скидка – признак того, что вы разговариваете с мошенником», – рассказал руководитель Департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: «Страхование: Общественная экспертиза»
Фото: depositphotos.com
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен