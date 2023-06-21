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АВТОВАЗ приобрел российский банк альянса Renault-Nissan

Западные автоконцерны после ухода из России продают свои активы.

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АВТОВАЗ стал собственником 100% акций банка Renault-Nissan, которые он выкупил у холдинговой компании BARN B.V. О закрытии сделки свидетельствуют данные банка.

Решение продать акции банка группе АВТОВАЗа было принято собственниками (группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежит 40% в BARN B.V., еще по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor) в конце прошлого года. Проведение сделки потребовало разрешение президента РФ.

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В России РН-банк занимался выдачей автокредитов и факторинговым финансированием автодилеров.

Источник: Интерфакс

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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