Российский автобусный завод будет собирать китайские тракторы
Компания OPTITECH AGRO запускает локальную сборку китайских тракторов HANWO на территории России.
В начале года OPTITECH AGRO и HANWO объявили о начале сотрудничества, а к этому моменту достигли соглашения и готовы к запуску производства. Для организации сборочной линии была выбрана производственная площадка автобусного завода ГолАЗ в Одинцовском районе Московской области. Первыми моделями, выпущенными в России, будут ANTARES, ALTAIR, ALCOR и ATLAS мощностью от 90 до 260 л. с.
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По словам OPTITECH AGRO, локальная сборка позволит лучше контролировать качество поставляемой продукции, позволит быстрее реагировать на запросы покупателей и адаптировать продукцию под их требования, а также оперативно снабжать склады запчастями.
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Источник, фото: журнал «Рейс»
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