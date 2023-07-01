Fiat больше не будет красить авто в скучный серый. И вот почему

Цвета кузова нынешнего и будущего модельного ряда FIAT вдохновлены морем, солнцем, землей и небом Италии.

В будущем Fiat больше не будет красить автомобили в серый цвет. Этим итальянский производитель хочет показать пример и напомнить о более красочной повседневной жизни и итальянском образе жизни Dolce Vita.

Для текущего модельного ряда Фиата сегодня предлагают на выбор 21 цвет. Девять однотонных и двенадцать металликов: от оранжевого до синего и зеленого различных оттенков и до розового золота.

На этом фоне появился рекламный ролик нового Fiat 600 Elektro, которого пока нет в продаже. На видео босс Fiat Оливье Франсуа на серебристом автомобиле ныряет в огромную банку с краской. И машина становится ярко-оранжевой.

Благодаря закрытым окнам Франсуа остается таким, какой он есть. Кампания проходила под девизом: «Италия: страна красок, Fiat: марка красок».

Мы вдохновляем людей жить с большим оптимизмом и позитивом», – отмечает Оливье Франсуа.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Stellantis

Фото: скриншот видео Youtube