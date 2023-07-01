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Fiat больше не будет красить авто в скучный серый. И вот почемуFiat больше не будет красить авто в скучный серый. И вот почему
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Fiat больше не будет красить авто в скучный серый. И вот почему

Цвета кузова нынешнего и будущего модельного ряда FIAT вдохновлены морем, солнцем, землей и небом Италии.

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В будущем Fiat больше не будет красить автомобили в серый цвет. Этим итальянский производитель хочет показать пример и напомнить о более красочной повседневной жизни и итальянском образе жизни Dolce Vita.

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Для текущего модельного ряда Фиата сегодня предлагают на выбор 21 цвет. Девять однотонных и двенадцать металликов: от оранжевого до синего и зеленого различных оттенков и до розового золота.

На этом фоне появился рекламный ролик нового Fiat 600 Elektro, которого пока нет в продаже. На видео босс Fiat Оливье Франсуа на серебристом автомобиле ныряет в огромную банку с краской. И машина становится ярко-оранжевой.

Благодаря закрытым окнам Франсуа остается таким, какой он есть. Кампания проходила под девизом: «Италия: страна красок, Fiat: марка красок».

Мы вдохновляем людей жить с большим оптимизмом и позитивом», – отмечает Оливье Франсуа.

Источник: Stellantis

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемАлексеева Елена
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