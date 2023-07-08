Уничтоженный пожаром Феррари стоит больше, чем ваш дом

А потому что это Ferrari 500 Mondial Spider 1954 года.

Этот Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 года выпуска от Pinin Farina (0406 MD) – один из 13 когда-либо созданных экземпляров. И именно этот автомобиль добился успеха в гонках.

Вот почему он оценивается специалистами в сумму около 2 млн долларов, несмотря на то что осталась буквально оболочка того, чем он когда-то был.

Редкость и происхождение в данном случае – ключевые моменты.

Автомобиль был куплен специально для бывшего заводского пилота Ferrari Франко Кортезе, чтобы тот мог участвовать в гонках.

Именно этот пилот выиграл Гран-при Рима 1947 года на Ferrari 125 S. Это был первый автомобиль бренда и первая победа Кортезе. Тот же самый человек управлял и этим сгоревшим Ferrari и занял на нем четвертое место в классе на Mille Miglia в 1954 году. На этой же машине он занял 8-е место на Гран-при Имола.

Что касается оценки, аукционный дом Sotheby’s продал другой Ferrari Mondial Spider 1954 года от Pinin Farina, правда, в почти идеальном состоянии, за 3,7 млн евро, или 4 млн долларов. Но произошло это в мае 2019 года, еще до огромного роста интереса к классическим автомобилям и до гигантской волны инфляции.

Уйдет ли этот экземпляр с аукциона за 2 миллиона долларов? Узнаем 19 августа.

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Источник: Carscoops

Фото: RM Sotheby’s