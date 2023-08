Завод по выпуску коммунальной техники посетила делегация из Китая

Приславший делегацию регион относится к наиболее развитым в КНР. В нем планируется строительство «городов будущего».

26 июля на завод «Меркатор Калуга» приехала делегация из района Хуэйшань города Уси (КНР). На российском рынке «Меркатор Холдинг» — один из лидеров в области разработок, производства и поставок дорожно-коммунальной техники.

Предприятие посетили: Ши Гуохонг (заместитель главы Народного правительства района Хуэйшань города Уси), Гон Женчи (заместитель директора научно-технического департамента района) и другие должностные лица, а также Хан И (президент компании Wuxi Lingge Machinery Со., Ltd) и Сун Хонгьян (генеральный директор компании Wuxi Haitai Krypton Technology Co., Ltd.).

Александр Белогорцев, президент «Меркатор Холдинга», и Чжан Няньчжоу, Председатель правления Государственного инвестиционного холдинга «Wuxi Huishan State Investment Holding Group Co., Ltd.».

Их сопровождали представители Российской инженерной академии, вице-президенты Валерий Тян и Геннадий Кустарёв.

Сегодня Китай — наиболее перспективный экономический и геостратегический партнер России. А регион, приславший делегацию, один из наиболее развитых в КНР, в нем планируется строительство высокотехнологичных «городов будущего», в которых не обойтись без интеллектуальной техники для содержания улиц и дорог.

Именно такие технические решения и создает «Меркатор Холдинг». Разработки компании охватывают весь спектр технологий содержания дорог, улиц и тротуаров и могут быть использованы в любых климатических зонах.

Китайских партнеров заинтересовал опыт российских коллег, они высказали мнение, что в рамках развития концепции городов будущего возможно использование какой-то нашей техники. Например, гости обратили внимание на навесное оборудование от «Меркатор Калуга» для мойки тоннелей и противошумные экраны.

В свою очередь, отечественному производителю интересны китайские разработки, особенно в области электрического транспорта, накопления энергии — в рамках развития коммунальной техники на электрическом ходу. Обсуждались и перспективы беспилотной техники.

Машины «Меркатор Холдинг» славятся своим ярким позитивным дизайном, на что также обратили внимание гости. Ведь «город будущего» должен быть не только высокотехнологичным, но и приятным для глаза.

Источник, фото: «Меркатор Холдинг»