Какая судьба ждет машины, которые не удалось продать в автосалонах? Ответ дилера

Владелец сети дилерских центров рассказал, куда исчезают непроданные машины

Не все автомобили, попадающие в дилерские центры, с легкостью находят своих владельцев. По мере того, как модели устаревают, а на их место приходит новое поколение, остаются непроданные экземпляры. Что происходит с этими машинами, почему дилеры не могут вернуть их производителю и как они избавляются от нереализованных авто?

В большинстве случаев дилерские центры выкупают нераспроданные автомобили у производителя для собственного стока. Это происходит по истечении определенного срока, после которого автосалон теряет право возврата машин.

Когда у клиентов дилерского центра машины находятся в ремонте, им временно предоставляют подменные непроданные автомобили. Это помогает ускорить продажу, так как дилер получает почти новые авто с небольшим пробегом, которые проще реализовать, даже со скидкой.

Автомобили, не пользующиеся спросом в одном регионе, могут быть востребованы в других. Причиной тому служат различные вкусы и предпочтения покупателей в разных частях России. Дилеры могут переместить нереализованные машины на другие рынки, где они найдут своего покупателя.

Автомобили с высокой остаточной стоимостью, которые не пользуются популярностью у частных покупателей, могут быть проданы в таксопарки или службы каршеринга. Также непроданные автомобили можно сдавать в аренду, например, компаниям или организациям.

При отсутствии других вариантов дилеры могут объявить распродажу со значительными скидками. Хоть это и самый неприятный вариант, это позволяет им быстро избавиться от нереализованных автомобилей и избежать значительных убытков.

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Источник: njcar.ru