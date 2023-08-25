Почему для автомоторов и спасательного оборудования нужно разное масло?

Какие смазочные материалы обеспечивают надежную работу механизмов

У каждого типа масел свои особые свойства, которые определяются составом и добавками, хотя на первоначальных этапах их производство довольно схожее: из нефтяных продуктов выводятся базовые масла. А затем для улучшения свойств к ним добавляют специализированные синтетические компоненты – присадки. Некоторые масла можно использовать, к примеру, в садовой технике и одновременно в мотоциклетных двигателях, но один и тот же продукт нельзя применять в оборудовании на заводе и для автомобильных двигателей. Вместе с «Энергией+» разбираемся, в чем их отличия.

Детали эскалаторов смазываются плотными или полутвердыми смазками. Это связано с тем, что такие смазки лучше сцепляются с металлическими поверхностями и надежно защищают их от коррозии. Чтобы уплотнить смазку, к ней добавляют литиевое мыло – соли жирных кислот лития. Такая продукция также подходит для использования в быту – к примеру, для смазывания дверных петель.

В гидравлических системах используются специальные – гидравлические – масла. Они не только защищают детали от износа, но и передают механическую энергию. Одним из ключевых критериев здесь является вязкость: не слишком жидкое, чтобы лучше сохранять оборудование от износа, и не слишком густое, чтобы не затруднять работу системы. Гидравлические масла используются в горной и нефтяной промышленности, а также для оборудования спасателей МЧС.

Моторные масла для гоночных автомобилей отличаются от обычных масел. Их формула разрабатывается таким образом, чтобы двигатель работал стабильно при максимальной нагрузке и повышенных температурах – здесь хорошим примером служит разработка «Газпромнефть – СМ» для скоростных багги. Такие масла имеют низкую летучесть, высокую вязкость и повышенную стабильность при окислении. То есть не реагируют с металлическими компонентами двигателя при высоких температурах.

Компании, занимающиеся производством бумаги, медицинскими и пищевыми продуктами, также полагаются на смазочные материалы. Так, бумагоделательные машины работают на специальных сульфонатных смазках, которые обладают высокой стабильностью при высоких температурах и не смываются с поверхностей оборудования. Это особенно важно, так как бумага проходит через различные этапы обработки, включая нагревание и сушку.

Медицинские масла отличаются высокой степенью чистоты и применяются в производстве лекарств, пищевых продуктов, косметики и, к примеру, посуды.