Вьетнамский бизнесмен взорвал рынок электромобилей – вот что он придумал!

Производитель электромобилей VinFast продает машины сам себе

Большую часть из 11 300 электромобилей, проданных по всему миру производителем VinFast (Вьетнам) в 2023 году, купила… та же компания! Более 7 тысяч машин приобрел вьетнамский оператор такси под названием Green and Smart Mobility, контролируемый холдингом Vingroup, в который входит VinFast.

Более того, львиная доля акций VinFast принадлежит одному человеку, сообщает источник со ссылкой на расследование издания Barron's. Предприниматель Нат Вуонг, являющийся председателем правления VinFast, через ряд дочерних структур Vingroup контролирует 99,7 % всех акций производителя электромобилей.

Кроссовер VinFast VF 8

Это объясняет стремительный рост акций VinFast после того, как в начале августа бренд произвел слияние с одной из «специальных» компаний Вуонга – цена за акцию поднялась с 10,45 до 93 долларов всего за пару недель. Это дало бренду VinFast большую рыночную капитализацию из всех автопроизводителей, когда-либо существовавших.

К настоящему моменту цена акции VinFast упала до 17,20 долларов, но факт остается фактом: один-единственный человек лично владеет 99,7 % акций автопроизводителя. В столь странном положении не находился ни один автомобильный бренд в мире… Кстати, недавно VinFast представил недорогой внедорожник VF3, предназначенный для внешних рынков – нельзя исключать, что он окажется и в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: jalopnik.com

Фото: Vinfast