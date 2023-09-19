Новые седаны Mitsubishi появились на российском рынке: за сколько можно купить
Дилеры привезли в Россию партию новых седанов Mitsubishi Attrage. Покупателям они предлагаются по цене от 1,6 млн до 1,8 млн рублей.
Цена зависит от комплектации, а оснащение у всех автомобилей одинаковое: 80-сильный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра и бесступенчатый вариатор. При таких характеристиках седан отличается небольшим расходом топлива: 4,9 л на 100 км в смешанном цикле.
Японский седан немного короче Lada Granta 0150 его длина 4245 мм. При этом колесная база – 2550 мм – почти на 8 см больше, чем у российского седана.
В оснащении версии Invite (именно такая указана в объявлении дилера) – шесть подушек безопасности, медиасистема с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, кондиционер и круиз-контроль.
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Источник: Автоновости дня
Фото: VK
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