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Новые седаны Mitsubishi появились на российском рынке: за сколько можно купить

В России за 1,6 млн рублей продают Mitsubishi Attrage – седан класса Lada Granta

Дилеры привезли в Россию партию новых седанов Mitsubishi Attrage. Покупателям они предлагаются по цене от 1,6 млн до 1,8 млн рублей.

Цена зависит от комплектации, а оснащение у всех автомобилей одинаковое: 80-сильный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра и бесступенчатый вариатор. При таких характеристиках седан отличается небольшим расходом топлива: 4,9 л на 100 км в смешанном цикле.

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Японский седан немного короче Lada Granta 0150 его длина 4245 мм. При этом колесная база – 2550 мм – почти на 8 см больше, чем у российского седана.

В оснащении версии Invite (именно такая указана в объявлении дилера) – шесть подушек безопасности, медиасистема с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, кондиционер и круиз-контроль.

Источник: Автоновости дня

Фото: VK

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За РулемПономарева Дарина
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