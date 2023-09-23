В России продают уникальную «Волгу»-лимузин с минимальным пробегом
Частный продавец из Кирова утверждает, что всего было выпущено лишь 15 экземпляров этой модели, и из них осталось всего четыре. Один автомобиль находится в продаже, а остальные три – в частных коллекциях в Армении, Украине и России.
Интересно отметить, что машина была заказана для губернатора Кировской области Сергеенкова, но использовалась крайне мало. Все эти годы «Волга» стояла в гараже администрации области, поэтому пробег составил всего 5 тыс. км.
«Волга» оснащена 2,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и механической коробкой передач.
Цена на этот исторический автомобиль составляет всего 1 млн рублей, что очень мало для коллекционного экземпляра, если, конечно, он в оригинальном состоянии и без «колхоза».
Источник, фото: Авито
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