В России продают уникальную «Волгу»-лимузин с минимальным пробегом

Эксклюзивную «Волгу» ГАЗ 310200 с удлиненной базой продает частник из Кирова

Частный продавец из Кирова утверждает, что всего было выпущено лишь 15 экземпляров этой модели, и из них осталось всего четыре. Один автомобиль находится в продаже, а остальные три – в частных коллекциях в Армении, Украине и России.

«Волга» ГАЗ 310200 «Волга» ГАЗ 310200

Интересно отметить, что машина была заказана для губернатора Кировской области Сергеенкова, но использовалась крайне мало. Все эти годы «Волга» стояла в гараже администрации области, поэтому пробег составил всего 5 тыс. км.

Салон «Волги» ГАЗ 310200 Салон «Волги» ГАЗ 310200

«Волга» оснащена 2,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и механической коробкой передач.

Цена на этот исторический автомобиль составляет всего 1 млн рублей, что очень мало для коллекционного экземпляра, если, конечно, он в оригинальном состоянии и без «колхоза».

«Волга» ГАЗ 310200

«Волга» ГАЗ 310200

Источник, фото: Авито