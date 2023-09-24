Nissan тестирует новейший заряженный кроссовер

Недавно на Нюрбургринге были замечены тесты нового Nissan Ariya Nismo

С первого взгляда можно заметить, что Nissan Ariya Nismo имеет более низкую посадку и детали кузова, которые придают ему агрессивный и спортивный вид. Модель оснащена шинами Michelin Pilot Sports размером 255/45. На передней части автомобиля установлено вентиляционное отверстие, для оптимизации воздушного потока.

Nissan Ariya Nismo

Nissan Ariya Nismo будет предлагаться в трех комплектациях: Engage+, Evolve+ и Platinum+. Автомобиль будет оснащен цифровой приборной панелью, медиасистемой с большим экраном и системой Nissan Connect 2.0+.

Nissan Ariya Nismo

Ariya Nismo оснащен мощным электромотором мощностью 217,5 л. с., а его тяговая аккумуляторная батарея емкостью 65 кВт·ч обеспечивает запас хода до 501 км (согласно методике CLTC). Благодаря возможности быстрой зарядки на зарядной станции мощностью 92 кВт, батарея Ariya Nismo может заряжаться на 50% (от 30 до 80%) всего за 30 минут.

Мощность двигателя составляет впечатляющие 389 л. с.

Источник, фото: Motor1