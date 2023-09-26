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В рекламе Toyota случайно появилась новая Camry

Рендер новой Камри появился в рекламе, но Тойота все отрицает

Toyota заявила, что рендер нового поколения Camry в рекламе не имеет никакого отношения к настоящему дизайну автомобиля и был сделан независимым художником:

«Видео, на которое все ссылаются, было создано одним из поставщиков Toyota Financial Service, который по ошибке использовал концептуальный рендер Camry, созданный художником, не имеющим доступа к изображениям настоящего дизайна автомобиля. Toyota Financial Services удалит изображение из видео».

Рендер новой Toyota Camry
Рендер новой Toyota Camry

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Примерно то же самое компания заявляла про дизайн Land Cruiser 300 перед выходом внедорожника, который оказался в итоге актуальным.

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Рендер Камри разместили на обложке вымышленного журнала под названием «Удивительная Toyota», на 49 секунде видео (оно уже удалено).

В ролике не указан автор рендера, что наводит на мысль, что это, скорее всего, был недосмотр со стороны агентства, ответственного за проект.

Автор же рендера – Теоттл, также известный как Теофилус Чин, чьи рисунки автомобилей часто публикуются в СМИ.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-14