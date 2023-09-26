В рекламе Toyota случайно появилась новая Camry

Рендер новой Камри появился в рекламе, но Тойота все отрицает

Toyota заявила, что рендер нового поколения Camry в рекламе не имеет никакого отношения к настоящему дизайну автомобиля и был сделан независимым художником:

«Видео, на которое все ссылаются, было создано одним из поставщиков Toyota Financial Service, который по ошибке использовал концептуальный рендер Camry, созданный художником, не имеющим доступа к изображениям настоящего дизайна автомобиля. Toyota Financial Services удалит изображение из видео».

Рендер новой Toyota Camry

Примерно то же самое компания заявляла про дизайн Land Cruiser 300 перед выходом внедорожника, который оказался в итоге актуальным.

Рендер Камри разместили на обложке вымышленного журнала под названием «Удивительная Toyota», на 49 секунде видео (оно уже удалено).

В ролике не указан автор рендера, что наводит на мысль, что это, скорее всего, был недосмотр со стороны агентства, ответственного за проект.

Автор же рендера – Теоттл, также известный как Теофилус Чин, чьи рисунки автомобилей часто публикуются в СМИ.

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Фото, видео: Youtube