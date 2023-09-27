Новый Skoda Kodiaq – первые изображения!

Skoda представила эскизы экстерьера следующего поколения Kodiaq

За неделю до мировой премьеры Шкода частично рассекретила внешность кроссовера Kodiaq нового поколения. В официальном описании выложенных скетчей обращено внимание на массивные переднюю и заднюю части кузова и «квадратные» колесные арки под колеса с дисками от 17" до 20".

Сообщается также, что топ-версии кроссовера получат светодиодные матричные фары второго поколения «с элементами кристаллического дизайна». Фонари щеголяют белыми С-образными элементами и соединяющей их красной полосой, тянущейся через всю заднюю дверь.

Первый рендер Skoda Kodiaq 2024

Ранее стало известно, что новый Kodiaq получит цифровую приборку 10", экран ММС 13", миниатюрные дисплеи внутри трех переключателей «климата», а также оригинальный селектор DSG, перебравшийся на рулевую колонку.

Первый взгляд на заднюю часть нового Kodiaq

Платформу новый кроссовер разделит с флагманским Superb – это MQB Evo. Линейка агрегатов тоже по большей части общая – в ней будут бензиновые, дизельные и гибридные варианты, работающие в паре с роботом MQB Evo. Премьера нового поколения Skoda Kodiaq состоится этой осенью.

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Фото: Skoda