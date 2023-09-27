Новый Skoda Kodiaq – первые изображения!
За неделю до мировой премьеры Шкода частично рассекретила внешность кроссовера Kodiaq нового поколения. В официальном описании выложенных скетчей обращено внимание на массивные переднюю и заднюю части кузова и «квадратные» колесные арки под колеса с дисками от 17" до 20".
Сообщается также, что топ-версии кроссовера получат светодиодные матричные фары второго поколения «с элементами кристаллического дизайна». Фонари щеголяют белыми С-образными элементами и соединяющей их красной полосой, тянущейся через всю заднюю дверь.
Ранее стало известно, что новый Kodiaq получит цифровую приборку 10", экран ММС 13", миниатюрные дисплеи внутри трех переключателей «климата», а также оригинальный селектор DSG, перебравшийся на рулевую колонку.
Платформу новый кроссовер разделит с флагманским Superb – это MQB Evo. Линейка агрегатов тоже по большей части общая – в ней будут бензиновые, дизельные и гибридные варианты, работающие в паре с роботом MQB Evo. Премьера нового поколения Skoda Kodiaq состоится этой осенью.
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Фото: Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)
Вместительный
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((