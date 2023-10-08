Культовые «немцы» выяснили, что быстрее: автомат или механика (видео)

Mercedes-Benz 500E, Audi RS2 и BMW M5 сразились в новом тесте

Специалисты и любители быстрой езды признают, что современные автоматические коробки передач и коробки передач с двойным сцеплением быстрее механических. Однако некоторые считают, что раньше было иначе.

На примере культового автомобиля Mercedes-Benz 500E мы можем увидеть, что даже в 90-е годы автоматическая коробка передач показывала выдающиеся результаты. Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале Hagerty, сравнивает Mercedes-Benz 500E с Audi RS2 и BMW M5, оба последних оснащены механической коробкой передач.

Однако чтобы понять истинное превосходство автоматической коробки передач Mercedes-Benz 500E, необходимо рассмотреть не только трансмиссию, но и другие аспекты. Например, 5-литровый двигатель V8 Mercedes обладает значительным преимуществом перед двигателями Audi и BMW. В то время как Audi RS2 оснащен 2,2-литровым пятицилиндровым двигателем с турбонаддувом, а BMW M5 имеет 3,8-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, Mercedes-Benz 500E выдает всего 322 л. с., что немного меньше, чем у конкурентов.

Несмотря на небольшое различие в мощности, двигатель Mercedes-Benz 500E способен генерировать значительно больший крутящий момент в 480 Н·м. Это дает ему значительное преимущество при преодолении четверти мили.

В результате Mercedes-Benz 500E оказывается на 0,9 секунды быстрее Audi и на 0,8 секунды быстрее BMW на четверти мили.

Источник: Carscoops

Фото: YouTube