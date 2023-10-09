Voyah открыла предзаказ на новую версию минивэна Dream
Минивэн Voyah Dream в топовой четырехместной версии в комплектации First выходит на российский рынок в самое ближайшее время. Его уже можно заказать у официальных дилеров Voyah. Это полностью электрические и подключаемые гибридные минивэны премиум-класса. Стоимость автомобиля будет известна ближе к старту продаж.
«Основное преимущество комплектации First — комфортные сиденья второго ряда Wisdom Royal, напоминающие пространство первого класса авиалайнера; они оснащены подставками для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для удобства посадки и высадки пассажиров электровэн с обеих сторон оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом», - отмечается в сообщении компании.
В комплектацию First входит система полного привода, пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, светодиодные фары проекционного типа, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и многое другое.
На официально ввезенные электромобили Voyah действует гарантия пять лет или 100 тыс. километров пробега. Официальная дилерская сеть насчитывает уже более 50 салонов в различных регионах России.
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Источник, фото: Voyah
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