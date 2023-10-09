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Voyah открыла предзаказ на новую версию минивэна Dream

Дилеры Voyah принимают заказы на четырехместную версию минивэна Dream

Минивэн Voyah Dream в топовой четырехместной версии в комплектации First выходит на российский рынок в самое ближайшее время. Его уже можно заказать у официальных дилеров Voyah. Это полностью электрические и подключаемые гибридные минивэны премиум-класса. Стоимость автомобиля будет известна ближе к старту продаж.

Voyah Dream
Voyah Dream
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«Основное преимущество комплектации First — комфортные сиденья второго ряда Wisdom Royal, напоминающие пространство первого класса авиалайнера; они оснащены подставками для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для удобства посадки и высадки пассажиров электровэн с обеих сторон оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом», - отмечается в сообщении компании.

В комплектацию First входит система полного привода, пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, светодиодные фары проекционного типа, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и многое другое.

Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream
Voyah Dream

На официально ввезенные электромобили Voyah действует гарантия пять лет или 100 тыс. километров пробега. Официальная дилерская сеть насчитывает уже более 50 салонов в различных регионах России.

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Источник, фото: Voyah

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За РулемПономарева Дарина
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