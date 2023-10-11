В РФ можно заказать новейший полноприводный седан BMW 5-й серии
Новейший седан BMW 5-й серии уже доступен для заказов в России. Доставку автомобиля гарантирует один из автосалонов Владивостока. Дилер заверяет, что привезет «под ключ» за 10,4 млн рублей дизельную 197-сильную модификацию BMW 5-series без пробега.
Предлагается седан BMW 520d с полным приводом и автоматической коробкой передач. У машины двигатель объемом 2 л, для разгона до скорости 100 км/ч седану требуется 7,3 секунды. Отмечается, что расход топлива на 100 км в смешанном цикле составит шесть литров.
В списке комплектации выставленного на продажу BMW 5-й серии перечислены М-пакет, светодиодные фары, панорамная крыша, проекционный экран, кожаные и замшевые сиденья, обогрев, электроприводы и функция памяти положения передних сидений, фоновая подсветка салона.
Последняя модель BMW 5-series в кузове G60 была презентована текущей весной, параллельно с ней впервые были представлены дизельные, бензиновые, гибридные модификации, а также электрокар — дебютный в линейке.
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Источник: Tarantas.news
Фото: auto.ru
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