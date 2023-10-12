Новую Toyota Crown разбили об стену – все еще безопасно?

Внедорожная версия Toyota Crown прошла первый независимый краш-тест

Страховой институт безопасности дорожного движения (США) провел серию краш-тестов новинки Toyota – лифтованного седана Crown.

Седан получил хорошие оценки практически во всех категориях, включая фронтальное столкновение с небольшим перекрытием.

Хорошо себя показали и фары автомобиля, свет которых достаточен для ночного вождения. Но только в топовых комплектациях (по четыре светодиода в фарах). Фары в базе (с двумя светодиодами) получили оценку «удовлетворительно».

Без сбоев отработали и электронные системы безопасности. В частности, система предотвращения фронтальных столкновений.

В результате институт присудил автомобилю высшую оценку.

В США Toyota Crown стоит от 41 145 долларов (4, 1 млн рублей). В России эти автомобили продаются по цене 8,8 млн рублей.

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Фото, видео: Страховой институт безопасности дорожного движения (США)