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Почта России пересаживается на вездеходы

В Ямало-Ненецком автономном округе Почта России начнет применять вездеходы Хищник

«За рулем» уже рассказывал, как Почта России доставляет письма в отдаленных районах страны, но есть места, с трудом подвластные даже уазовской «буханке», лодке и снегоходу. Поэтому ведомство заказало два вездехода Хищник. Сообщается, что эта техника будет обслуживать часть территорий Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Сообщается, что местные водители уже заканчивают переобучение на права категории «А III» (внедорожные ТС с максимальной массой более 3500 кг). И понятно почему: теперь в их ведении окажется машины весом 4,2 тонны и габаритами 7 х 2,5 х 3,3 м. Грузоподъемность Хищников на плотных грунтах составляет 1,3 тонны. На шинах низкого давления они свободно преодолевают болота, водоемы, снег и пересеченную местность.

Вездеход Ямал в фирменном «почтовом» цвете
Вездеход Ямал в фирменном «почтовом» цвете

Судя по опубликованному видео, перед нами Хищник-3940, оснащаемый дизельным мотором (есть несколько вариантов на выбор); мосты – от ГАЗ 66, коробка передач – ГАЗон 5-ступенчатая, раздаточная коробка – ГАЗ-3308 Садко, дополненная понижающим редуктором.

Уже в базовой комплектации имеется люк, централизованная подкачка колес, блокировки в мостах и дисковые тормоза на колесах. По салону можно передвигаться в полный рост, в нем размещается 12 пассажиров, но можно трансформировать под 7 спальных мест.

Сообщается, что уже в ноябре машины будут доставлять почту в труднодоступные населенные пункты Ямальского, Приуральского, Шурышкарского районов Ямала.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Почта России

Видео: Ямало-Ненецкий автономный округ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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