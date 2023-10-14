Как из Suzuki Jimny сделать Ford Bronco меньше чем за 200 тысяч?

Тюнинг-пакет Jimny Bron55 делает Suzuki Jimny внешне похожим на Ford Bronco

Основными элементами комплекта Jimny Bron55 являются характерная решетка радиатора с эмблемой BRON55, которая издалека легко принимается за BRONCO, а также новый комплект круглых фар с горизонтальными светодиодными полосами и прочный бампер, подчеркивающий внедорожные качества автомобиля.

Jimny Bron55

Удивительно то, что комплект Jimny Bron55 совместим как с обычной версией Jimny, так и с Jimny Sierra. Более того, эти же визуальные модификации могут быть применены и к пятидверному Jimny, что дает еще больше вариантов для владельцев автомобиля.

Jimny Bron55

Но это еще не все. Владельцы Suzuki Jimny Bron55 имеют возможность дополнительно усовершенствовать свою модель в стиле Bronco. Они могут установить более агрессивные шины на свои колеса и добавить комплект лифта подвески, повышающий внедорожные возможности автомобиля. Таким образом, каждый владелец сможет настроить свой Jimny Bron55 под свои предпочтения и потребности.

Jimny Bron55

Цены на полный комплект Jimny Bron55 в Японии будет составлять 1644 доллара.

Источник: IXBT

Фото: Garage-ill