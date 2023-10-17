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Toyota остановила производство на шести заводах

Toyota Motor вынужденно приостановила работу на 6 из 14 заводов в Японии

Из-за проблем с поставкой комплектующих японская Toyota Motor временно приостановила работу 10 производственных линий на шести заводах.

Причиной такой ситуации стал взрыв оборудования по сушке пружин на предприятии Chuo Spring, которое выпускает пружины двигателей и клапанов. Как сообщили в компании, пострадали двое сотрудников. Причина взрыва пока неизвестна.

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На производственных площадках в связи с недостатком комплектующих прекратился выпуск минивэна Alphard и некоторых моделей Land Cruiser. Решение о возобновлении производства может быть принято уже 18 октября.

Источник: NHK

Фото: Toyota

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