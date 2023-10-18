Новый городской седан в спортивном стиле — Livan S6Pro уже в России

Livan вывел на рынок России спортивный седан S6Pro по цене от 2,43 млн рублей

Компания Livan объявила о начале продаж в России нового городского седана S6Pro в спортивном стиле. Приобрести S6Pro можно будет по цене от 2 429,9 тыс рублей у одного из 73 официальных дилеров бренда Livan.

«Большая решетка радиатора в форме “крыла бабочки”, массивный бампер с характерными изгибами в форме “бумеранга”, длинный капот с узкой светодиодной полосой и характерная светодиодная оптика – яркие черты нового Livan S6Pro», – отмечается в сообщении компании.

Livan S6Pro

На российском рынке седан будет предлагаться с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра в двух вариантах форсировки: 147 л.с. и 180 л.с. (270 Нм и 290 Нм соответственно) и 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями DCT.

Габариты новинки: 4730 мм х 1818 мм х 1480 мм при колесной базе 2702 мм.

В России Livan S6Pro будет доступен в трех комплектациях – Luxury, Premium и Flagship. Седан можно будет выбрать в одном из трех вариантов окраса кузова: кристально-белом, сером или голубом – и в одном из двух цветовых решениях салона.

Livan S6Pro Livan S6Pro

В оснащение городского седана входят бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, функция дистанционного запуска мотора, климат-контроль, зеркала с электроприводом и обогревом, мультимедийная система с функцией дублирования экрана смартфона и Bluetooth, кресло водителя с электрорегулировками, подогрев передних сидений, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, широкоугольная камера заднего вида, система кругового обзора, крыша с люком и др.

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Источник, фото: Livan