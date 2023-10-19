Цены на отечественную Ладу выросли в октябре на фоне падения рубля

«Автостат»: в октябре на авторынке РФ подорожали некоторые популярные иномарки

Осенью на авторынке России резко подорожали восемь иномарок, продающихся официальными дилерами. Такой анализ за первую половину октября предоставило аналитическое агентство «Автостат».

Цены на автомобили выросли от 5 тыс. до 300 тыс. рублей, причем выросла в цене и отечественная Lada. В частности, АВТОВАЗ поднял цены на седаны Lada Vesta, кроме базовой комплектации с мощностью мотора 90 л. Версии с двигателем на 106 л. с., включая Cross, выросли в цене на 80–118 тысяч рублей (5,1–7,4%). Специальная версия Bronto внедорожника Lada Niva Legend также подорожала — на 8000 рублей (0,6–0,7%).

По мнению аналитиков, цены на автомобили выросли на фоне рост курса доллара по отношению к рублю. Как следствие, это повлияло на отпускные цены поставщиков автокомпонентов и узлов для машин. В октябре подорожали иномарки BAIC и Kaiyi. Рост цен – порядка 300 тысяч рублей (+11%), модели Sollers подорожали примерно на 35 тысяч рублей (+1,5%), подорожали и четыре модели JAC (от 1 до 5% от прежней цены).

«Компания Geely повысила цены на две свои флагманские модели: купе-кроссовер Tugella и кроссовер Monjaro подорожали на 10 тысяч рублей (0,2–0,3%). Кроссовер Belgee X50 получил прибавку в 20 тысяч рублей (0,8–0,9%). Кроссовер Haval F7 во всех комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей (1,5–2,1%). Минивэн Forthing Yacht подорожал на 100 тыс. рублей (2,4%)», – уточняется в сообщении «Автостата».

В летний период текущего года на российском рынке образовался дефицит автомобилей, за сезон они подорожали почти на 20%. Стоит отметить, что в региональных автосалонах цены отличались от прайса автопроизводителя. Дело в том, что дилеры продавали машины с дополнительным оборудованием.

На ситуацию повлиял и тот факт, что автокредитов с нулевым взносом сейчас не выдают. Для приобретения автомобиля нужно внести предоплату не менее 30% от его стоимости.

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Источник: Fedpress.ru