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Замена этой детали в автомобиле спасет здоровье

Эксперт дал совет, как часто надо менять салонный фильтр

Во время движения внутрь машины попадают оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажа и бензапирен, предупреждают врачи. Эти вредные вещества могут стать причиной развития опасных заболеваний, включая рак легких.

Защитить водителя и пассажиров от выхлопных газов призван салонный фильтр. Только вот не все автомобилисты вовремя производят его замену, сетует автоэксперт Сергей Канаев.

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Он советует менять фильтр два раза в год – весной и осенью. Это можно делать в момент замены моторного масла.

«Лучше не жалеть деньги и заодно сменить и их. Салонные фильтры предотвращают попадание пыли, пыльцы, неприятных запахов и других загрязняющих веществ. Вы дышите гадостью, если постоянно откладываете их замену», — предупреждает эксперт.

Источник: News-hub

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