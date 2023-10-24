Почему зимняя резина российского производства предпочтительнее импортной

Эксперт объяснил, почему стоит остановить свой выбор на российских зимних шинах

Средний чек на новую нешипованную зимнюю резину увеличился к этому сезону на 8% и превысил 6 тыс. рублей за штуку. Шипованные шины выросли в цене еще больше – на 14% и достигли 6,65 тыс. рублей. При этом наибольший рост зарегистрирован на импортную продукцию, что объясняется сложной и дорогой логистикой и ростом курса евро и доллара.

Вместе с тем, иностранные шины с успехом заменяют отечественные производители, уверен автоэксперт Руслан Хасянов. Российские шинные бренды по качеству не уступают своим заграничным аналогам, а цена при этом меньше.

«Во-первых, стоимость нашего товара ниже на 5–7%, а во-вторых — для заказа всегда доступен нужный размер. Смысла переплачивать и ждать европейский товар нет — наши аналоги изготавливаются на бывших иностранных заводах», — рассказал эксперт.

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Источник: Вечерняя Москва