Моторы Mercedes-AMG M139 и Volvo 2.0L VEP4 вошли в топ-5 лучших по версии HotCars

Mercedes-AMG M139 назван «королем» 4-цилиндровых моторов из когда-либо созданных

Четырехцилиндровые двигатели являются самыми популярными среди современных, их ценят за мощность и компактность. Такие моторы устанавливают даже на небольшие спортивные седаны и хэтчбеки. Авторитетный ресурс HotCars составил топ-5 таких двигателей.

Лидером рейтинга стал мотор объемом 2 л Mercedes-AMG M139 с турбонаддувом и выходной мощностью от 382 до 469 л.с. Этот агрегат эксперты удостоили статуса «короля» четырехцилиндровых моторов. Его устанавливают на Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG CLA45S и Mercedes-AMG SL43. Модификация турбомотора объемом 2 л и мощностью 469 л.с. является самой мощной из когда-либо созданных.

Второе место занимает четырехцилиндровый двигатель Volvo 2.0L VEP4. Моторы из этой серии устанавливаются в Volvo S60, V60, XC60 и Polestar 1. Мотор Volvo 2.0L VEP4 имеет двойной турбонаддув и выдает от 400 до 455 л.с.

На третьем месте расположился мотор с турбонадувом объемом 2,3 л Ford EcoBoost, его мощность стартует с отметки 270 л.с. и достигает 405 л.с. Алюминиевый двигатель предназначен как для поперечной, так и для продольной установки. При этом он совместим не только с механической коробкой, но и с автоматом. Им оснащают Ford Explorer, Bronco, Ranger и Mustang.

Следующее место в топ-5 занимает турбомотор Honda K20C1 объемом 2 л, выдающий от 306 до 320 л.с. Это усовершенствованная версия двигателя Honda K20C с увеличенной мощностью и крутящим моментом. Он стоит на таких моделях, как Honda Civic Type R FL5 и Acura Integra Type S DE5.

Замыкает рейтинг мотор объемом 2 л Volkswagen EA888, этот старожил выпускается с 2008 года. Его мощность составляет от 197 до 320 л.с., он стоит под капотом у многих автомобилей Volkswagen Group, включая Golf GTI и Golf R, а также Audi TTS, Volkswagen Passat и Audi S3.

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Источник: Hotcars.com

Фото: Daimler