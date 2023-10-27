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Два года назад за ними была очередь: сколько стоят Toyota Land Cruiser 300 по параимпорту

В Россию привезли Toyota Land Cruiser 300 по цене от 12,7 млн рублей

В Москве дилеры начали предлагать внедорожники Toyota Land Cruiser 300, ввезенные по параллельному импорту. Цена на полноприводный автомобиль стартует от 12,7 млн рублей за экземпляр в комплектации Comfort +. У такого Land Cruiser 300 3,5-литровый двигатель мощностью 415 л.с.

В версии Premium стоимость внедорожника начинается от 15 млн рублей. В список опций у такой машины добавлены датчик света, автоматический корректор фар, особая система управления дальним светом и камеры кругового обзора.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
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Land Cruiser 300 с дизельным двигателем также можно найти у дилеров: с 3,4-литровым мотором мощностью 299 л.с. он будет стоить от 14,6 млн рублей. Кроме того, продавцы ожидают поставок внедорожников с дизельным мотором в особой версии 70th Anniversary. Их ориентировочная стоимость – от 14,1 млн рублей.

Toyota Land Cruiser 300 японский автоконцерн представил летом 2021 года.

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Источник: Autonews

Фото: Toyota

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-7