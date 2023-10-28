Вот это настоящая Веста Спорт: 700-сильный тюнинг-проект показали на видео
Паблик ВКонтакте «Нетипичный АВТОВАЗ» опубликовал видеоролик, где наглядно видны все изменения седана.
Одним из ключевых изменений является замена заводского двигателя на мощный мотор 5S GTE от Toyota, который обеспечивает невероятную производительность. Он позволяет автомобилю разгоняться на первой передаче почти до 100 км/ч, а на второй передаче достигать скорости до 140 км/ч.
Однако изменения не ограничиваются только свапом мотора. Интересной доработкой является новая кастомная приборная панель, разработанная компанией Ferrum. Эта инновационная панель отображает в режиме реального времени различные характеристики двигателя и других систем автомобиля.
Этот проект является прекрасным примером «волка в овечьей шкуре», ведь таких выдающихся характеристик от отечественной Весты не ожидает никто.
Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
Фото: FERRUM Group
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.