Вот это настоящая Веста Спорт: 700-сильный тюнинг-проект показали на видео

В ролике показывается Веста, получившая массу внешних и внутренних доработок

Паблик ВКонтакте «Нетипичный АВТОВАЗ» опубликовал видеоролик, где наглядно видны все изменения седана.

Lada Vesta

Одним из ключевых изменений является замена заводского двигателя на мощный мотор 5S GTE от Toyota, который обеспечивает невероятную производительность. Он позволяет автомобилю разгоняться на первой передаче почти до 100 км/ч, а на второй передаче достигать скорости до 140 км/ч.

Однако изменения не ограничиваются только свапом мотора. Интересной доработкой является новая кастомная приборная панель, разработанная компанией Ferrum. Эта инновационная панель отображает в режиме реального времени различные характеристики двигателя и других систем автомобиля.

Этот проект является прекрасным примером «волка в овечьей шкуре», ведь таких выдающихся характеристик от отечественной Весты не ожидает никто.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: FERRUM Group