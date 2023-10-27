Топовая Vesta Cross уже у дилеров – что в ней есть? Сколько стоит?

Дилеры предлагают максимальную версию Vesta Cross за 1 817 900 рублей

Недавно «За рулем» сравнивал Весту в ее нынешнем исполнении с дореформенной (и досанкционной) версией – например, мы сделали интересные наблюдения по фарам старой и новой Весты. Теперь есть возможность взглянуть и на товарные машины (не для тест-драйва) в топ-версии – такая была у нас и такие, как сообщает источник, АВТОВАЗ начал отгружать дилерам.

Lada Vesta Cross на дилерской стоянке

В объективе – седан Vesta Cross в обновленной топовой комплектации Techno. Сообщается, что в ней присутствуют элементы версии Black и камера заднего вида.

Некоторые детали Vesta Cross NG, комплектация Techno:

двухцветная окраска – черные зеркала и крыша

диски 17" (дорестайлинговый дизайн)

черный потолок

вертикальный планшет ММС 10,4"

цифровая приборная панель с навигацией

задний парктроник

камера заднего вида

фронтальные и боковые подушки безопасности

Интерьер Vesta Cross в комплектации Techno

Сообщается, что такая Vesta Cross стоит 1 817 900 рублей. Для сравнения: комплектация Life оценена в 1 642 900 рублей, Enjoy – в 1 705 900 рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: RCI News