Топовая Vesta Cross уже у дилеров – что в ней есть? Сколько стоит?
Недавно «За рулем» сравнивал Весту в ее нынешнем исполнении с дореформенной (и досанкционной) версией – например, мы сделали интересные наблюдения по фарам старой и новой Весты. Теперь есть возможность взглянуть и на товарные машины (не для тест-драйва) в топ-версии – такая была у нас и такие, как сообщает источник, АВТОВАЗ начал отгружать дилерам.
В объективе – седан Vesta Cross в обновленной топовой комплектации Techno. Сообщается, что в ней присутствуют элементы версии Black и камера заднего вида.
Некоторые детали Vesta Cross NG, комплектация Techno:
- двухцветная окраска – черные зеркала и крыша
- диски 17" (дорестайлинговый дизайн)
- черный потолок
- вертикальный планшет ММС 10,4"
- цифровая приборная панель с навигацией
- задний парктроник
- камера заднего вида
- фронтальные и боковые подушки безопасности
Сообщается, что такая Vesta Cross стоит 1 817 900 рублей. Для сравнения: комплектация Life оценена в 1 642 900 рублей, Enjoy – в 1 705 900 рублей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: RCI News
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