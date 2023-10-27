Сравнили старую и новую Весту: какие фары лучше?

«За рулем»: у новой Весты пока нет противотуманок, но, может быть, они и не нужны

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин провел полное сравнение трех вариантов Весты, устроив очную ставку машинам 2015, 2021 и 2023 годов выпуска. Нюансов выявилось масса, как между ранней и поздней версией дорестайлинговой машины, так и между досанкционным и нынешним исполнением. Второе, конечно, сейчас наиболее интересно.

Например, как светят новые светодиодные фары по сравнению с прежними галогеновыми? Официально АВТОВАЗ заявляет +10% к дальности и +32% к яркости ближнего света, а также +50% к ширине пучка в обоих режимах. А на деле?

Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

— Веста стала светить шире – факт. Причем настолько, что сомневаюсь в необходимости противотуманных фар, которые на «импортозамещенные» машины пока не ставят вообще.

Прибавку в яркости тоже ощутил. Впрочем, на рынке такое разнообразие галогеновых ламп, что можно добиться схожего эффекта на дореформенных машинах, причем не выходя за рамки ПДД и техрегламента.

Но ключевой параметр все же дальность основного, ближнего света. С ним, увы, никакого прогресса. Обещанных 10% я не заметил. Попробовал чуть поднять пучок регулировкой фар – начали моргать встречные водители.

По фарам у эксперта появилось нарекание: на тестовой машине не каждый раз загорались ходовые огни. Если оставить переключатель в режиме ближнего света, выключив зажигание (освещение полностью погаснет), то при новом повороте ключа он не включится. Проблема решается сменой режима подрулевым рычажком и возвращением его в прежнее положение.

Интересно, во сколько обойдется установка красивых новых фар на Весту в прежнем исполнении? И чем еще нынешние Весты отличаются от докризисных? Читайте наш большой сравнительный тест!