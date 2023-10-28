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Владельцы российских авто прислушиваются к мнению… Елены Малышевой

Теледоктор Елена Малышева стала главным инфлюенсером для владельцев российских авто

Среди владельцев отечественных авто первое место в топ-10 инфлюенсеров заняла врач и телеведущая Елена Малышева. По данным аналитики исследовательского холдинга «Ромир», на втором месте оказался фигурист Роман Костомаров, на третьем — журналист Владимир Познер.

В топ-10 рейтинга инфлюенсеров вошли и другие представители отечественной журналистики и ТВ, в частности, Александр Невзоров (признан Минюстом иноагентом), Артем Шейнин, Александр Гордон, Борис Корчевников, Леонид Якубович.

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Топ-3 для владельцев авто азиатских марок выглядит следующим образом: дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Николай Цискаридзе и певец Леонид Агутин.

Обладатели корейских и китайских автомобилей прислушиваются к мнению Аллы Пугачевой, Басты, Евгения Миронова, Дмитрия Борисова, Гарика Харламова, Александра Мясникова.

«Владельцы российских авто в первую очередь выделяют журналистов и телеведущих, тогда как интересы владельцы иномарок распространяются шире, охватывая театральных и музыкальных деятелей. В рамках глобальных перемен на рынке авто и перераспределения покупок важно понимать, кто твой покупатель и чьему мнению он будет прислушиваться. Так мы видим, что за последний год азиатские марки активно привлекают в рекламу своих брендов, как известных российских спортсменов, так и популярных певцов», - прокомментировала рейтинг старший директор по работе с клиентами «Ромир» Людмила Фукова.

Источник: Sostav

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва», Unsplash

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