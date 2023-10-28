Toyota Land Hopper оказался вовсе не автомобилем

Toyota Land Hopper – это трехколесный электрический компактный велосипед

Land Hopper относится к транспорту последней мили, то есть устройству для последнего этапа поездки до работы, учебы, магазина или дома.

Toyota Land Hopper

Он оснащен электрическим двигателем, который позволяет ему разгоняться до 30 км/ч. При этом велосипед оснащен складной рамой, что делает его удобным для транспортировки.

Однако, как оказалось, Land Hopper может стать полноценным внедорожником. Передние колеса велосипеда могут подниматься и опускаться, что позволяет ему преодолевать препятствия.

Toyota пока не раскрывает технических характеристик Land Hopper. Однако, судя по концепту, велосипед будет оснащен электродвигателем мощностью около 1 кВт.

Toyota Land Hopper

Новинки Toyota скоро будут представлены на выставке Tokyo Motor Show 2023.

Источник: ITHome

Фото: Toyota