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Toyota Land Hopper оказался вовсе не автомобилем

Toyota Land Hopper – это трехколесный электрический компактный велосипед

Land Hopper относится к транспорту последней мили, то есть устройству для последнего этапа поездки до работы, учебы, магазина или дома.

Toyota Land Hopper
Toyota Land Hopper

Он оснащен электрическим двигателем, который позволяет ему разгоняться до 30 км/ч. При этом велосипед оснащен складной рамой, что делает его удобным для транспортировки.

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Однако, как оказалось, Land Hopper может стать полноценным внедорожником. Передние колеса велосипеда могут подниматься и опускаться, что позволяет ему преодолевать препятствия.

Toyota пока не раскрывает технических характеристик Land Hopper. Однако, судя по концепту, велосипед будет оснащен электродвигателем мощностью около 1 кВт.

Toyota Land Hopper
Toyota Land Hopper

Новинки Toyota скоро будут представлены на выставке Tokyo Motor Show 2023.

Источник: ITHome

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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