Toyota Land Hopper оказался вовсе не автомобилем
Land Hopper относится к транспорту последней мили, то есть устройству для последнего этапа поездки до работы, учебы, магазина или дома.
Он оснащен электрическим двигателем, который позволяет ему разгоняться до 30 км/ч. При этом велосипед оснащен складной рамой, что делает его удобным для транспортировки.
Однако, как оказалось, Land Hopper может стать полноценным внедорожником. Передние колеса велосипеда могут подниматься и опускаться, что позволяет ему преодолевать препятствия.
Toyota пока не раскрывает технических характеристик Land Hopper. Однако, судя по концепту, велосипед будет оснащен электродвигателем мощностью около 1 кВт.
Новинки Toyota скоро будут представлены на выставке Tokyo Motor Show 2023.
Источник: ITHome
Фото: Toyota
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