Nissan хвастается, что новый Armada «намного лучше», чем Land Cruiser
Nissan заявил, что новый внедорожник Armada имеет ряд преимуществ перед Land Cruiser, включая более мощный двигатель, лучшую топливную экономичность и более скромный ценник.
Armada оснащен 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 400 лошадиных сил, что на 10 лошадиных сил больше, чем у Land Cruiser. Также Armada расходует меньше топлива, чем Land Cruiser.
В Nissan говорят, что Armada более роскошный и удобный, чем Land Cruiser. Armada имеет более просторный салон и более комфортные сиденья. Внедорожник Ниссана также оснащен более современными технологиями.
Конечно, Nissan не единственный, кто делает подобные громкие заявления. Например, Toyota утверждает, что ее Land Cruiser является лучшим внедорожником в своем классе.
В конечном итоге, решать покупателю. Nissan Armada и Toyota Land Cruiser – два роскошных внедорожника. Однако у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.
Плюсы Nissan Armada:
- Более мощный двигатель
- Лучшая топливная экономичность
- Более низкая цена
- Более просторный салон
- Более комфортные сиденья
- Более современные технологии
Плюсы Toyota Land Cruiser:
- Более престижный бренд
- Репутация более надежного автомобиля
- Более продвинутая система полного привода
Итог
Nissan Armada – это отличный вариант для тех, кто ищет мощный, роскошный и доступный внедорожник. Toyota Land Cruiser – это отличный вариант для тех, кто ищет известный, престижный и надежный внедорожник.
И оба автомобиля можно купить в России – их доставляют по схеме параллельного импорта.
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Фото: Motor1.com
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