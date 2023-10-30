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Nissan хвастается, что новый Armada «намного лучше», чем Land Cruiser

Nissan готов представить новый внедорожник, и вот чем он будет лучше Тойоты

Nissan заявил, что новый внедорожник Armada имеет ряд преимуществ перед Land Cruiser, включая более мощный двигатель, лучшую топливную экономичность и более скромный ценник.

Armada оснащен 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 400 лошадиных сил, что на 10 лошадиных сил больше, чем у Land Cruiser. Также Armada расходует меньше топлива, чем Land Cruiser.

Новый Nissan Armada
Новый Nissan Armada

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В Nissan говорят, что Armada более роскошный и удобный, чем Land Cruiser. Armada имеет более просторный салон и более комфортные сиденья. Внедорожник Ниссана также оснащен более современными технологиями.

Новый Nissan Armada
Новый Nissan Armada

Конечно, Nissan не единственный, кто делает подобные громкие заявления. Например, Toyota утверждает, что ее Land Cruiser является лучшим внедорожником в своем классе.

В конечном итоге, решать покупателю. Nissan Armada и Toyota Land Cruiser – два роскошных внедорожника. Однако у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Плюсы Nissan Armada:

  • Более мощный двигатель
  • Лучшая топливная экономичность
  • Более низкая цена
  • Более просторный салон
  • Более комфортные сиденья
  • Более современные технологии

Плюсы Toyota Land Cruiser:

  • Более престижный бренд
  • Репутация более надежного автомобиля
  • Более продвинутая система полного привода

Итог

Nissan Armada – это отличный вариант для тех, кто ищет мощный, роскошный и доступный внедорожник. Toyota Land Cruiser – это отличный вариант для тех, кто ищет известный, престижный и надежный внедорожник.

И оба автомобиля можно купить в России – их доставляют по схеме параллельного импорта.

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Фото: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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