Вот как фанаты украшают свое авто на Хэллоуин

Subaru Legacy, подготовленный для Хэллоуина, пугал людей в Бостоне

Subaru Legacy шестого поколения, украшенный надписью CH3ATER (Мошенник) на кузове, активно обсуждали в Интернете и несколько раз его заметили на дорогах Бостона. Хотя первоначально многие полагали, что такое с автомобилем сотворили вандалы, впоследствии выяснилось, что это просто «костюм» на Хэллоуин, созданный его владельцем.

Издевательская надпись на боку, фальшивая кровь, дополнительные фары и защитная желтая лента на переднем бампере – такой автомобиль был замечен в прошлом году.

Украшение авто на Хэллоуин

В этом году Subaru вернулся в слегка улучшенном виде CH3ATER 2.0, что вызвало больше восторгов, и побудило местные СМИ изучить предысторию.

Журналисты поговорили с владельцем Субару Перри Салливаном, студентом Бостонского университета.

Тот признался, что украшение своего Subaru Legacy 2016 года — одно из его хобби, которое началось во время пандемии. Цель состояла в том, чтобы «развлечься и сделать что-то, что вызывает улыбки на лицах людей, особенно после последних неспокойных нескольких лет».

По словам владельца, процесс покраски автомобиля был завершен всего за один день и обошелся в 200 долларов за материалы, а также средство для удаления клея.

После Хэллоуина Subaru вернулся к своему первоначальному виду, но останется таким недолго, поскольку владелец «переупакует» его как подарок на Рождество.

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Источник: Сarscoops

Фото: Reddit